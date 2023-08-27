ВСУ уличили в получении данных от Запада для атак дронов по России
Economist: ВСУ используют разведданные от Запада для атак БПЛА вглубь России
Киев, 28 августа, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Информацию о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают от западных союзников. Об этом 27 августа пишет Economist.
Уточняется, что операторы украинских дронов собирают разведданные о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО, причём зачастую эти данные предоставляют им западные партнёры Киева.
Как указал один из источников издания, близкий к разработчикам одной из моделей украинских БПЛА, до зоны расположения цели долетают лишь 30-40% беспилотников.
Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», рассказал, что у ВСУ первоначально было преимущество в тактических беспилотниках. Утверждается, что оно составляло один к трём, но российские войска быстро сумели ликвидировать перевес и теперь у сторон «паритет»
Ранее ИА Регнум сообщало, что чиновники в Пентагоне порекомендовали украинским властям меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы.
В Пентагоне указали, что наземные разведывательные силы могут лучше оценить позиции России.
ВСУ регулярно совершают террористические атаки на российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар противника приходится на территории, граничащие с Украиной, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Также ВСУ неоднократно совершали попытки атаковать объекты на территории Москвы.