Киев, 28 августа, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Информацию о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают от западных союзников. Об этом 27 августа пишет Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Уточняется, что операторы украинских дронов собирают разведданные о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО, причём зачастую эти данные предоставляют им западные партнёры Киева.

Как указал один из источников издания, близкий к разработчикам одной из моделей украинских БПЛА, до зоны расположения цели долетают лишь 30-40% беспилотников.

Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», рассказал, что у ВСУ первоначально было преимущество в тактических беспилотниках. Утверждается, что оно составляло один к трём, но российские войска быстро сумели ликвидировать перевес и теперь у сторон «паритет»

Ранее ИА Регнум сообщало, что чиновники в Пентагоне порекомендовали украинским властям меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы.

В Пентагоне указали, что наземные разведывательные силы могут лучше оценить позиции России.

ВСУ регулярно совершают террористические атаки на российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар противника приходится на территории, граничащие с Украиной, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Также ВСУ неоднократно совершали попытки атаковать объекты на территории Москвы.