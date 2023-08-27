Вашингтон, 27 августа, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Польша и Литва планируют вторгнуться на Западную Украину, не согласовывая это с НАТО, заявил 27 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО», — сказал он.

Макгрегор считает такие планы опасными, потому что это приведёт к столкновению блока с Россией.

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон также выразил опасение, что Польша решится на вторжение на Украину. Он отметил, что в этом случае Россия может поменять цели специальной военной операции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский склоняется к тому, чтобы передать Польше часть Украины. Белорусский президент подчеркнул, что Москва и Минск считают такой вариант неприемлемым. Российский президент Владимир Путин, комментируя планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения, отметил, что таким образом они намерены оккупировать часть Украины. Он подчеркнул, что в случае прихода поляков во Львовскую область они оттуда уже не уйдут.