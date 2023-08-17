Москва, 17 августа, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский идёт к тому, чтобы отдать Польше часть украинских земель, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на её YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Лукашенко указал, что ни для Минска, ни для Москвы сценарий передачи Польше части украинской территории.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что конфликта на Украине вообще можно было бы избежать, и сейчас есть шанс его остановить. Для этого, по его мнению, необходимо садиться за стол переговоров без предварительных условий.

Российские власти ранее неоднократно говорили о том, что в курсе планов Польши относительно оккупации части Украины. 9 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что Варшава задумала создать польско-украинское соединение, которое будет инструментом для оккупации Западной Украины в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил президенту Владимиру Путину, что Польша планирует разместить войска в западных украинских регионах. Российский лидер отметил, что в случае ввода польских войск на украинскую территорию они потом оттуда не уйдут. Глава государства поручил Нарышкину следить за дальнейшими шагами Варшавы.