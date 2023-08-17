Лукашенко заявил о намерении Зеленского передать часть Украины Польше
Москва, 17 августа, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский идёт к тому, чтобы отдать Польше часть украинских земель, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на её YouTube-канале.
Лукашенко указал, что ни для Минска, ни для Москвы сценарий передачи Польше части украинской территории.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что конфликта на Украине вообще можно было бы избежать, и сейчас есть шанс его остановить. Для этого, по его мнению, необходимо садиться за стол переговоров без предварительных условий.
Российские власти ранее неоднократно говорили о том, что в курсе планов Польши относительно оккупации части Украины. 9 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что Варшава задумала создать польско-украинское соединение, которое будет инструментом для оккупации Западной Украины в будущем.
Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил президенту Владимиру Путину, что Польша планирует разместить войска в западных украинских регионах. Российский лидер отметил, что в случае ввода польских войск на украинскую территорию они потом оттуда не уйдут. Глава государства поручил Нарышкину следить за дальнейшими шагами Варшавы.