США, 14 августа, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Если Польша решится на вторжение в западные регионы Украины, Россия может изменить цели своей военной спецоперации, сдвинув границы операции на запад, заявил 14 августа бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум Польская армия

«Если Польша решится на вторжение на Украину, на её запад, то Россия может поменять свои военные цели», — сказал Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.

Сейчас главной целью России является ослабление ВСУ для дальнейшего форсирования Днепра и освобождения Одессы, отметил также бывший агент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в интервью Гарднеру Джонсон также заявил, что желание России вернуть Одессу понятно и оправданно. Он предложил американскому журналисту оценить, с каким энтузиазмом жители США поддерживали бы возвращение Техаса в случае его временной утраты, и заявил, что в случае с Россией и Одессой имеет место аналогичный сценарий.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после разгрома ВСУ самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод войск Польши на запад Украины. Варшава может воспользоваться случаем для захвата территорий, которые раньше входили в состав Польши, что приведёт к катастрофе, поскольку произойдёт прямое столкновение России и НАТО, сказал эксперт.

В июле 2023 года на оперативном совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о планах Польши ввести войска на территорию Западной Украины. Президент попросил главу СВР внимательно отслеживать эти планы Варшавы.