Херсон, 27 августа, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Украинские военные с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front «Лекса», сообщил 27 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Лекс» получил ранение, но остался в строю», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что украинские военные специально выслеживали автомобиль военкора у Алешёк и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Машина сильно повреждена осколками.

Сальдо подчеркнул, что киевский режим уже даже западным журналистам запретил что-либо снимать из-за страха правды, поэтому и устраивают преследования журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Во время обстрела ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, ранения получил корреспондент агентства Константин Михальчевский. Глава СК Александр Бастрыкин наградил Журавлёва медалью «Доблесть и отвага».

Также пострадали корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества российских журналистов, удар по которым нанесли ВСУ.