Москва, 27 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества российских журналистов, удар по которым нанесли Вооружённые силы Украины.

РИА Новости/Кирилл Зыков Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

Погибший корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв награждён орденом Мужества посмертно. Указ опубликован на сайте Кремля. Также ордена присвоены фотокорреспонденту агентства Константину Михальчевскому, корреспонденту «Известий» Роману Польшакову и оператору Дмитрию Шикову.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлёва Ростислава Игоревича — военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (посмертно)», — говорится в документе.

ВСУ нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и РИА Новости кассетными боеприпасами 22 июля.

Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлёв скончался во время эвакуации. Ранения получил его коллега Константин Михальчевский.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара по журналистам, а Журавлёва глава СК Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага». ООН выразила сожаление в связи с гибелью корреспондента Журавлева, но не выступила с осуждением Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области была осуществлена не случайно.

Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш заявил, что те, кто виновен в убийстве военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва, пытаются скрыть истинную причину украинского конфликта.

27 июля раненые журналисты рассказали о ходе восстановления. Они поблагодарили врачей и отметили, что медпомощь им оказывали оперативно. По словам Польшакова, в нём до сих пор находятся три осколка. Один из них в районе сердца. Пока его извлекать не планируют, так как последствия операции могут быть очень серьёзными.