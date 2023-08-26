Белгород, 26 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из «Града» кассетными боеприпасами посёлок Уразово Валуйского городского округа, сообщил 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram-канале губернатора Белгородской области

Telegram-канале губернатора Белгородской области

©Telegram-канале губернатора Белгородской области

«По предварительным данным, есть 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

В результате у всех пострадавших осколочные ранения. Их доставили в больницу.

Гладков также сообщил, что кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. Повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об обстреле ВСУ Киевского района Донецка кассетными боеприпасами. Всего выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 мм.

Разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа рассказал 26 августа, что ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы в ходе боёв под Купянском в Харьковской области.

Украинские военные 1 августа обстреляли пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая в ДНР с применением кассетных боеприпасов.

20 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что ВСУ применяют кассетные снаряды. По его словам, такие боеприпасы доставлены из США, Киев применяет их «эффективно и приемлемым образом».

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ИА Регнум заявил, что «более убойные» — американские снаряды. Они действуют по тому же принципу, что и старые боеприпасы — поражают большое количество личного состава. Современные бои идут с участием тактических групп, используются техника и фортификационные сооружения, поэтому пострадают от кассетных снарядов в первую очередь мирные жители, в том числе в пригородах Донецка, Горловки и других населённых пунктов.