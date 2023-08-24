Донецк, 24 августа, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за пять минут дважды открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом 24 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

Так, обстрелы зафиксированы в 09:03 и 09:08 мск. Огонь украинские военные вели из Нетайлово и Орловки.

«09:03 ― населённый пункт Нетайлово ― город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм (кассетный)», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, по Киевскому району ВСУ выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли 23 августа массированный удар по жилым кварталам Донецка. Пострадали Ворошиловский и Киевский районы. В один из многоэтажных жилых домов было прямое попадание.

Украинская армия также в течение дня обстреляла станцию скорой медицинской помощи и школу.

В тот же день украинские военные обстреляли шахту «Комсомолец Донбасса» сразу после торжеств, посвящённых приближающемуся профессиональному празднику шахтёров. В результате погиб один человек, ещё трое пострадали.

По информации представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки 23 августа ВСУ 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 239 единиц различных боеприпасов. Больше всего обстрелов зафиксировали на донецком направлении ― 67 из артиллерии калибра 155 мм.