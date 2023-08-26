Купянск, Украина, 26 августа, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины активно применяют кассетные боеприпасы в ходе боёв под Купянском Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Работает украинская артиллерия. Активно используют «кассеты». Наступательных действий они здесь не ведут», — рассказал военнослужащий, добавив, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы по тем же координатам, по которым наносятся артиллерийские и танковые удары.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об обстреле ВСУ Киевского района Донецка кассетными боеприпасами. По данным представительства, было выпущено пять кассетных снарядов калибра 155 мм.

О решении Соединённых Штатов Америки передать Украине кассетные боеприпасы стало известно в начале июля. Незадолго до этого представители конгресса США призвали президента Джо Байдена одобрить поставки этого типа вооружения, чтобы Вооружённые силы Украины смогли прорвать оборонительные позиции, созданные ВС России.