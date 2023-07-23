Москва, 26 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Киев применяет кассетные боеприпасы против мирного населения с самого начала, и следы таких преступлений фиксировались неоднократно. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее эксперты китайского издания CGTN назвали роковой ошибкой передачу американцами кассетных боеприпасов Украине. В КНР полагают, что для киевского режима использование этого оружия станет «ночным кошмаром» и будет только способствовать эскалации конфликта.

Михайлов напомнил, что ВСУ применяли кассетные боеприпасы советского производства, когда в их распоряжении ещё оставались баллистические ракеты тактического свойства (типа «Точки-У») и авиационные боеприпасы, которые могли бы использоваться с «кассетой».

«Зафиксированы многочисленные факты этих военных преступлений. Потому что прежде всего от таких ударов страдают мирные люди. Что касается американских кассетных боеприпасов, то они, конечно, более современные, более убойные, но принцип их использования остаётся тем же самым — покрывать большое количество личного состава», — сказал Михайлов.

Объясняя, почему поставка Украине кассетных боеприпасов была ошибкой, Михайлов призвал не забывать, что сейчас воюют не армиями, дивизиями и фронтами, как это было десятилетия назад, а тактическими группами, на технике и с активным использованием инженерных фортификационных сооружений.

«Так что прежде всего кассетными боеприпасами будут поражаться мирные кварталы, пригороды Донецка, Горловки и других населённых пунктов», — сказал он.

Поэтому немаловажное значение здесь имеет политическая, имиджевая сторона вопроса. Михайлов уверен, даже если Украина сохранит какую-то унитарность после демилитаризации, то её военные преступления навсегда останутся в исторической памяти.

Также, отвечая на вопрос о том, не превратился ли американский ВПК в главного бенефициара украинского конфликта, Михайлов заметил, что здесь лучше говорить в целом о ВПК Североатлантического альянса. Далеко не все вооружения, которые приезжают на Украину, американского производства. Очень много немецкого, британского, шведского, польского, чешского, итальянского.

«То есть, по сути, сборная солянка из разных комплексов, — сказал Михайлов. — Но когда в европейских арсеналах закончится вооружение, им придётся покупать свои запасы за счёт американского. Так что выгодоприобретателем конфликта, конечно, будет американский ВПК».

Тем не менее, как считает военный эксперт, маловероятно, что США будут поставлять Киеву новые модели боевой авиации. Возможно, что какая-то ограниченная партия F-16 и дойдёт до Украины, но это, скорее всего, будет показательный жест политической доброй воли. В зону поражения российских ПВО они вряд ли будут входить, а предпочтут использовать дальнобойные авиационные боеприпасы.

«Самые современные истребители — это визитная карточка американского ВПК, они очень хорошо продаются. Однако на вооружении НАТО нет такого самолета, который не смогли бы поразить российские зенитные ракеты, — заметил Михайлов. — Между тем Пентагон не хочет нарваться на ту историю, на которую нарвались немцы. Мы много раз говорили, что «Леопарды» будут гореть в Донбассе. И они горят. Порой по пять-семь штук в день. А стоимость одного такого танка — 8–12 млн евро в зависимости от модификации. И это тоже провал для европейского ВПК. На эти грабли больше наступать никто не хочет. Потому что если американские самолёты будут гореть также, как и «Леопарды», то потом они будут трудно продаваться».

Тем более что у США намечается конфликт с Китаем, и они не хотели бы, чтобы китайцы понимали все военно-технические возможности их визитных карточек.

Михайлов предположил, что США вряд ли будут давать Киеву более современные зенитные системы типа THAAD. Это слишком дорогостоящие комплексы. То же касается и дальнобойных ракет, а США не хотят нарываться на конфликт с ядерной Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обозреватель CGTN Синь Пин назвал открытием ящика Пандоры решение Вашингтона отправлять кассетные боеприпасы на Украину. Китайский эксперт констатировал, что политики в США абсолютно равнодушны к судьбе гражданского населения и не озабочены мирным урегулированием украинского конфликта.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что США и их союзники делают всё для эскалации конфликта, наращивая Украине поставку вооружений, включая снаряды с обеднённым ураном, дальнобойные крылатые ракеты «воздух-земля», а также кассетные боеприпасы.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ на донецком направлении уже применили кассетные боеприпасы. Кроме того, в ход идут шрапнельные и зажигательные боеприпасы.