Донецк, 1 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая в ДНР с применением кассетных боеприпасов. Об этом глава администрации Макеевки Владислав Ключаров сообщил 1 августа в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

Он уточнил, что под обстрел попал автобус № 34, следовавший в Ясиноватую. Транспортное средство повреждено кассетными снарядами, люди, по предварительным данным, не пострадали.

«Движение по данному маршруту остановлено», — написал Ключаров.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ применяют в ходе боевых действий кассетные снаряды. Это подтвердил 20 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, такие боеприпасы доставлены из США, Киев применяет их «эффективно и приемлемым образом».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ активно применяют запрещённые типы боеприпасов на донецком направлении. В Запорожской области 22 июля ВСУ обстреляли кассетными снарядами российских журналистов. В результате погиб военный корреспондент Ростислав Журавлёв, ещё четыре сотрудника СМИ получили ранения различной степени тяжести.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил в беседе с ИА Регнум, что Киев с самого начала применяет кассетные боеприпасы против мирного населения, следы таких преступлений фиксировались неоднократно. Он отметил, что «более убойные» — американские снаряды. Они действуют по тому же принципу, что и старые боеприпасы — поражают большое количество личного состава. Современные бои идут с участием тактических групп, используются техника и фортификационные сооружения, поэтому пострадают от кассетных снарядов в первую очередь мирные жители, в том числе в пригородах Донецка, Горловки и других населённых пунктов.