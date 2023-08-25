Москва, 25 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Россия должна форсировать повторение лунной миссии и запустить аппарат «Луна-26» уже в ближайшие годы, так как если промедлить, то в какой-то момент посадка на Луну российского аппарата может оказаться совершенно незаметной на мировом уровне, ибо к тому моменту там уже побывают очень и очень многие. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 августа заявил научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Abed Rahim Khatib Apaimages/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что работы по отправке «Луны-26» могут быть форсированы и РФ может попытаться посадить свой аппарат на Южном полюсе единственного спутника Земли уже в 2025–2026 годы.

«Семь раз отмерять нет времени, — согласился Сурдин. — Во второй половине уже нынешнего года будет несколько полётов к Луне разных стран. А если посмотреть планы на 2024 год, то там вообще все, кто хочет, отправят к Луне аппараты».

Кроме того, он обратил внимание, что на полюсах Луны ещё никто и никогда не бывал, в то время как экваториальная область этого небесного тела уже изучена довольно хорошо. К тому же есть сильные подозрения, что на полюсах есть залежи воды — грунт пропитан водяным льдом.

Также в самом верхнем слое Луны — буквально несколько первых сантиметров — есть избыточное количество легкого изотопа гелия — гелия-3. На Земле его тоже можно добыть, но с большим трудом. Но на Луне — намного легче. Как пояснил Сурдин, раньше была надежда, что лунный гелий-3 станет хорошим топливом для земных термоядерных электростанций.

«Впрочем, пока с «термоядом» дело затянулось. Так что гелий-3 может оказаться востребован только в далёкой перспективе», — уточнил астроном.

Он рассказал, что, освоив полеты к другим планетам Солнечной системы, люди поняли, что с Луной работать легче. Тем более что её исследование уже не требует таких денег, как прежде. Сейчас можно делать более лёгкие аппараты и более дешёвые ракеты.

«В прошлом наши полеты к Луне совершались на тяжёлой и очень дорогой ракете «Протон». А сейчас отправляют на «Союзах», которые намного легче и дешевле. Электроника стала миниатюрной. Таким образом, второй всплеск интереса к Луне связан с новыми технологиями. К Луне, конечно, надо летать как к самому близкому небесному телу, застолбить там интересные места, разведать полезные ископаемые», — сказал Сурдин.

Он пояснил, что в XX веке Луна была пройдена в первом, черновом приближении, но сейчас снова стала актуальной. Хотя бы потому, что в перспективе люди собираются отправить человека на Марс. Кто первым справится с этой задачей, тот вновь докажет своё лидерство в космонавтике. Но чтобы лететь на Марс надо где-то тренироваться.

«Луна для этой цели очень хорошо подходит», — сказал Сурдин.

С ним согласен академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин, который напомнил, что после 1976 году лунная программа была заброшена больше чем на 30 лет. Однако в 2009 году индийцы тоже решили стать великой космической державой и запустили к Луне космический аппарат.

Он вышел на её орбиту, и вдруг его приборы (а они за 40 лет стали более совершенными) обнаружили признаки того, что на Луне есть вода. И это сразу возбудило некоторый интерес. Потому что если на Луне обнаружится вода, это означает, что космонавтам, если они там окажутся, не придётся полагаться на поставки воды с Земли. Это касается и кислорода, который можно очень легко получать из воды, а также и водорода для ракетных двигателей.

Потом, как пояснил Маринин, американский аппарат также подтвердил, что на Луне есть признаки воды и наибольшее её количество в районе южного полушария.

«И сразу появилось желание сесть на Луну в районе южного полюса и «пощупать». Все страны ринулись отправлять туда станции. Американцы приняли программу пилотируемого полёта и очень хорошо её финансируют. И китайцы вместе с нами в 2030-х годах хотят начать пилотируемые программы», — рассказал Маринин.

Впрочем, наличием воды актуальность лунных экспедиций не исчерпывается.

Как заметил Маринин, в настоящее время земная промышленность активно использует редкоземельные металлы и металлы из группы платины. Но их ресурс на Земле уже истощается. Они становятся более дефицитными. Основным поставщиком для европейской и даже американской электронной промышленности стал Китай. Но и там говорят, что через 30-40 лет этот ресурс будет исчерпан. Таким образом, через три-четыре десятилетия людям предстоит столкнуться с большим дефицитом. Если не решить эту проблему, то промышленность начнёт деградировать.

Однако учёные выяснили, что на Луне эти металлы есть в распыленном виде. Они попали туда во время метеоритной бомбардировки Луны.

«В поверхностном слое (даже не надо копать шахты!) есть большая концентрация этих металлов. Сейчас это, конечно, нереально, но через 30-40 лет это станет актуальным и технически возможным», — сказал Маринин.

Что касается неудачи миссии «Луна-25», то, как заметил Маринин, лишь Китай смог с первого раза запустить к Луне космическую станцию, которая выполнила свою задачу. У всех остальных (США, СССР, Израиль и прочие) полёты первых космических аппаратов, направленных к Луне, были неудачными.

«Позавчера индийцы удачно прилунились — это вторая попытка. Первая четыре года назад провалилась. Их аппарат разбился так же, как и наш», — сказал Маринин.

Поэтому форсирование, о котором говорит Борисов, по мнению Маринина, вполне уместно. По одной простой причине — если не ставить жёсткие сроки, то отправку миссии будут переносить и переносить.

Сурдин также заметил, что гибель аппарата «Луна-25» не нужно рассматривать как проявление каких-то специфических проблем российской космонавтики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Борисов объяснил крушение станции «Луна–25» нештатным отключением двигателя аппарата, который вместо запланированных 84 секунд проработал 127.

Позже, 25 августа, он призвал не делать из случившегося трагедию и заявил, что «Роскосмос» рассмотрит возможность возобновления миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах. Российские учёные, по словам Борисова, горят идеей продолжения лунного проекта.

Между тем индийский луноход «Прагъян» спустился с платформы посадочного модуля «Викрам» индийской автоматической межпланетной станции «Чандраян-3», который 23 августа сёл на Луну.

Президент России Владимир Путин поздравил власти Индии с успешной посадкой этой космической станции.