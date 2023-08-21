Москва, 21 августа, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Юрий Борисов объяснил крушение станции «Луна–25» нештатным отключением двигателя аппарата. Об этом он заявил в интервью «России 24».

Роскосмос Макет станции «Луна 25»

По словам главы Роскосмоса, двигатель «Луны–25» в ходе коррекции орбиты вместо запланированных 84 секунд проработал 127. Двигатели, которые должны были скорректировать и вывести «Луну–25» на предпосадочную орбиту, включились в 14 часов 10 минут.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата», — заявил Борисов.

Хотя эксперимент проходил в зоне устойчивой радиосвязи и специалисты Роскосмоса знали всё о положении корабля, в 14 часов 57 минут связь с «Луной–25» оборвалась и её уже не удалось восстановить.

«Предварительные баллистические расчёты показали, что за счёт нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешёл на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — пояснил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, одна из причин неудачи — прерывание почти на 50 лет лунной программы. Потерянным оказался бесценный опыт посадок на луну, накопленный в 60–70-е годы.

«Я надеюсь, что будущие миссии «Луны» 26, 27 и 28 пройдут уже успешно. Считаю, что форсируя миссии «Луна–26» и «Луна–27», мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии «Луны–25», — сказал Борисов.

В ближайшее время аварийная комиссия получит результаты, Роскосмос учтёт их при планировании следующих миссий, отметил глава госкорпорации. Он заявил, что Россия, несмотря на неудачу с «Луной–25», получила бесценный опыт перелёта к луне и выхода на окололунную орбиту.

«Луну–25» запустили 11 августа, на лунную орбиту она вышла через пять дней — 16 августа. Первый снимок лунной поверхности станция сделала 17 августа, а на следующий день скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. Прилуниться она должна была 21 августа в районе Южного полюса.

20 августа Роскосмос сообщил о потере связи с «Луной-25», а затем — о прекращении существования станции.