Москва, 23 августа, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса. Поздравительная телеграмма 23 августа опубликована на сайте Кремля.

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«Это — большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер также передал коллективу индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелал новых свершений.

Как сообщало 23 августа ИА Регнум, госкорпорация «Роскосмос» поздравил индийских коллег с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну, отметив, что эти исследования важны для всего человечества.

Индия совершила первую в мире мягкую посадку на южном полюсе Луны. Космическую станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, 5 августа она вышла на лунную орбиту. Станция включает посадочный и двигательный модули, а также луноход. Миссия позволит получить новые знания о составе лунной поверхности.