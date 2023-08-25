Варшава, 25 августа, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Украинские беженцы стали чаще сталкиваться с проявлением ненависти со стороны жителей Польши. Детей из украинских семей травят в польских школах, сообщает портал TokFM.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мой сын услышал от других мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который воюет, умер», — рассказала собеседница агентства.

По её словам были и другие неприятные моменты, которые она не хочет цитировать.

Другая беженка с Украины, которая живёт в Люблине, рассказала, что когда она говорит по-украински, то слышит в свой адрес замечания в виде: «здесь говорят по-польски».

Ещё один украинский школьник рассказал, что другие дети часто повторяют, что они на стороне России.

Как сообщало ИА Регнум, в мае жители в Люблине пожаловались на украинских беженцев, злоупотребляющих алкоголем. Среди них часто отмечаются случаи ненадлежащего ухода за детьми и насилия. Затем в июне жители Польши пожаловались на «захват» города Красныстава украинскими беженцами. Поляки сообщили, что они держат в страхе коренных жителей.

В Польше 23 августа полиция задержала двух нетрезвых украинцев, которые устроили погром в одном из хостелов в Гданьске.

В июле председатель польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что расчетливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых жителей.

Кроме того, молодые девушки в Польше стали меньше поддерживать украинских беженок из-за опасений, что те отберут у них потенциальных мужей.