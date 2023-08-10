Варшава, 10 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Молодые девушки в Польше стали меньше поддерживать украинских беженцев из-за опасений, что те отберут у них потенциальных мужей. Об этом, как сообщила газета Wyborcza, свидетельствуют результаты исследования Варшавского университета.

Иван Шилов ИА Регнум

Опрос показал, что в Польше девушки до 29 лет со средним или высшим образованием испытывают наибольшую неприязнь к украинским беженцам из-за боязни конкуренции на рынке труда и за потенциальных мужей.

В материале газеты отмечается, что интернет переполнен объявлениями от польских мужчин с предложением познакомиться с украинкой, а также пабликами в стиле «Украинки знакомятся с поляком». При чтении объявлений складывается образ мужчины, который видит рядом с собой эмансипированную женщину с хорошей работой, собственным мнением, и ищет готовящую еду, самоотверженную, благодарную и красивую женщину. По этим параметрам украинки более привлекательны для брака.

При этом глава польского миграционного форума Агнешка Косович считает стереотипом, что украинка — это «покорная жена». По её опыту работы, украинки — это трудолюбивые, умные, образованные женщины, умеющие постоять за себя.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.

В Польше с негативной реакцией местных жителей сталкиваются украинские беженцы, поскольку большинство из них разговаривают на русском языке.

В июле социолог рассказала о нарастании проблем, связанных с наплывом украинских беженцев в Польше. Дорота Перетяткович отметила возрастание жалоб среди поляков на возросшую конкуренцию за рабочие места, очереди в детские сады, школы и к врачам после приезда украинских беженцев. Кроме того, поляков раздражает факт, что далеко не все украинцы — бедные люди.

Жители Польши в июне пожаловались на «захват» города Красныстава украинскими беженцами. Речь шла о многочисленной группе украинцев с цыганскими корнями, которые превратили мирный город в место мошенничества, воровства и беспокойства.

Расчетливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать местных жителей в Польше. Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил в июле, что негодование связано с тем, что жители Украины прибывают в страну, чтобы получить помощь в размере 500 злотых, а после возвращаются на родину.