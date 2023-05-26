Варшава, 26 мая, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Асоциальное поведение семей украинских беженцев становится всё более актуальной проблемой в польском Люблине. По словам местного координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, слова которой приводит радиостанция TOK FM, нередки случаи избиения детей в украинских семьях.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Кроме того, соцработники получают из школ всё больше сообщений о голодных и безнадзорных украинских учениках.

Помимо ненадлежащего ухода за детьми, среди украинских беженцев в Люблине всё чаще отмечаются случаи злоупотребления алкоголем и насилия. Украинские матери не видят ничего страшного в том, чтобы дать ребёнку пощечину, а пить и не исполнять свои родительские обязанности продолжают даже тогда, когда в их отношении возбуждают уголовные дела.

По словам заместителя министра внутренних дел Польши Мачея Вонсика, в Польше наблюдается заметный рост преступлений, связанных в основном с нелегальной миграцией и подделками документов. В страну уже въехали 12 млн украинских граждан.

В середине мая польские националисты применили силу, и выгнали украинских активистов с площади у памятника Адаму Мицкевичу в Кракове. Поляки кричали, что украинский конфликт на самом деле является столкновением между США и Россией, а украинцы в нём лишь «расходный материал».

Примерно в это же время центр для беженцев с Украины сожгли после взлома в городе Банкрана, расположенном в северной части Ирландии. С февраля 2022 года, по информации властей Ирландии, в страну прибыли свыше 70 тысяч беженцев с Украины.

В начале марта в Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев.

«Мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — отмечается в докладе ЕС на эту тему.

В начале мая скандал возник в Венгрии: после того, как мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича узнал о двух случаях изнасилования венгерских девушек, он пришёл в общежитие к украинским беженцам и потребовал, чтобы они уехали. 30 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на территории Венгрии находятся более миллиона беженцев с Украины.

Украинским беженцам всё труднее найти жилье в Германии. Бесконтрольный рост преступности в Восточной Европе усилился из-за нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотических препаратов, сказано в материале издания Atlantico.