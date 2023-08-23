Гданьск, Польша, 23 августа, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В Польше полиция задержала двух украинцев, которые устроили погром в одном из хостелов. Инцидент произошёл в Гданьске в прошлую пятницу, 18 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь городской полиции Мариуш Хржановский, написал портал WNP.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Один из злоумышленников вёл себя агрессивно, не реагировал на приказы сотрудников полиции и бросал предметы в стражей порядка. Как оказалось, мужчины были нетрезвы. В организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого, 33-летнего — более одного промилле.

«Преступники разбили стекло в припаркованном перед общежитием «Мерседесе», разбили окна в здании и проникли внутрь. Там они сломали несколько дверей», ― уточнил Хржановский.

Он пояснил, что, по всей видимости, мужчины были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения. Владелец заведения заявил о повреждении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых (около 183 тысяч рублей).

Задержанным предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества, им грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении 33-летнего украинца по ходатайству прокурора суд вынес решение об аресте на три месяца.

Как сообщало ИА Регнум, в июне жители Польши пожаловались на «захват» города Красныстава украинскими беженцами. Поляки сообщили, что они держат в страхе коренных жителей. Речь идёт о многочисленной группе украинцев с цыганскими корнями. Из-за них мирный город стал «местом мошенничества, воровства и беспокойства». Изначально с беженцами не было проблем, местные жители не обращали на них внимания.

Ранее в Люблине пожаловались на украинских беженцев, злоупотребляющих алкоголем. Среди них часто отмечаются случаи ненадлежащего ухода за детьми и насилия.

Социолог Дорота Перетяткович пояснила, что проблемы, возникшие после наплыва украинских беженцев в Польше, изменили отношение поляков к украинцам в худшую сторону. Она рассказала, что после того, как первая волна эйфории спала, между двумя народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определёнными событиями общей истории, причём эти разногласия усиливаются.

По данным польских властей, в стране остаются как минимум 950 тысяч беженцев с Украины, а всего проживают 2,3 млн украинцев.