Варшава, 4 июня, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Жители Польши пожаловались на «захват» города Красныстава украинскими беженцами. В воскресенье, 4 июня, поляки сообщили, что они держат в страхе коренных жителей.

Szater Красныстав

«Один из парней схватил девушку за голову и ударил о металлический забор», — сообщил в своей статье местный портал Lublin112.

Речь идёт о многочисленной группе украинцев с цыганскими корнями. Как сообщается в статье, из-за них мирный город стал «местом мошенничества, воровства и беспокойства». Изначально с беженцами не было проблем, местные жители не обращали на них внимания.

Издание рассказало о случае, когда сотрудники полиции попытались поговорить с одним из украинцев, а более дюжины его соотечественников попытались их прогнать из-за мнимой угрозы применения силы.

«Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, «угощаются» содержимым, а затем кладут обратно», — также отметило издание.

Мэр Красныстава Роберт Костюк заверил, что будет лично следить за безопасностью коренных жителей города. Власти провели встречу с главами полиции и решили усилить патрулирование мест проживания беженцев. По данным польских властей, сейчас в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего проживают 2,3 миллиона украинцев.

Ранее в Люблине пожаловались на украинских беженцев, злоупотребляющих алкоголем. Среди них часто отмечаются случаи ненадлежащего ухода за детьми и насилия. Украинские матери не видят ничего страшного в том, чтобы дать ребёнку пощечину, а пить и не исполнять свои родительские обязанности продолжают даже тогда, когда в их отношении возбуждают уголовные дела.