Варшава, 26 июля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Расчетливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost.

Иван Шилов ИА Регнум Беженцы в Польше

По его словам, негодование связано с тем, что жители Украины прибывают в Польшу, чтобы получить помощь в размере 500 злотых, а после возвращаются на родину. Политик отметил, что таким же образом по отношению к Варшаве ведут себя и украинские власти.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что приток беженцев, выделение финансовой помощи Киеву и завоз продуктов Украины непосредственно бьют по стабильности Польше. Он добавил, что международные отношения строятся на принципе взаимности, и сторона, которой предоставляют помощь, должна давать что-нибудь взамен.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что отношение поляков к украинским беженцам будет только ухудшаться. Он указал на то, что большая часть из них приехала в Польшу, что бы не трудиться, а лишь получать. Парламентарий считает, что это соответствует логике Майдана, согласной которой «Украине все должны».

12 июня издание «Речь Посполита» распространило информацию о том, что доля граждан Польши, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Это исследование провели Варшавский университет и Университет экономики и гуманитарных наук.

21 июля доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв предупредил, что Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, превратив их в зону своего влияния.