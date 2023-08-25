Белгород, 25 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку теракта киевских властей, уничтожив беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об инциденте 25 августа сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«25 августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны ранее неоднократно сообщало о недопущении атак украинских дронов на Белгородскую область. Так, в течение нескольких последних дней российские средства ПВО несколько раз уничтожали летевшие над регионом беспилотники: днём 23 августа был сбит беспилотник самолётного типа, предпринявший попытку совершения теракта, вечером того же дня оборонное ведомство сообщило об уничтожении ещё двух дронов. Кроме того, сообщалось, что в ночь на 23 августа ВС России пресекли очередную попытку ВСУ провести террористическую атаку на российской территории с использованием трёх беспилотников. Два дрона удалось уничтожить, ещё один подавили средствами РЭБ.