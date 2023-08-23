Москва, 23 августа, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) была пресечена российскими военными в Москве и Московской области. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Уточняется, что в ночь на 23 августа украинская армия предприняла попытку атаковать Москву тремя БПЛА самолётного типа. Два беспилотника были отслежены и уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-сити».

Пострадавших в результате атаки БПЛА нет. В экстренных службах уточнили, что здание получило незначительные повреждения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Можайском районе Московской области, второй дрон попал в строящееся здание «Москва-сити».