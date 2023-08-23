Москва, 23 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Очередная попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов пресечена ВС России в Брянской области. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны два украинских БПЛА.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, днём 23 августа в небе над регионом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Шапша уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений инфраструктуры.

Также в Министерстве обороны заявили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа, с помощью которого Киев пытался осуществить теракт на территории России. При этом нет пострадавших и разрушений.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в ночь на 23 августа ВС России пресекли очередную попытку ВСУ провести террористическую атаку на российской территории с использованием трёх беспилотников. Два дрона удалось уничтожить, ещё один подавили средствами РЭБ.