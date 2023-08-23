Москва, 23 августа, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны днём 23 августа сбили в небе над Белгородской областью беспилотник самолётного типа украинских военных, который пытался осуществить теракт на территории России. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны.

РИА Новости

«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью средств ПВО дрон удалось обнаружить и уничтожить над территорией Белгородской области. При этом никто не пострадал и нет разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 23 августа российские военные пресекли очередную попытку украинских властей осуществить террористическую атаку с использованием трёх дронов. Два беспилотника силы ПВО уничтожили и ещё один был подавлен средствами РЭБ.

Позднее стало известно, что в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити из-за падения сбитого беспилотника выбило стёкла. Повреждения были зафиксированы на уровне 11-го, 12-го и 13-го этажей.