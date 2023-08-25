Москва, 25 августа, 2023, 13:14 — ИА Регнум. После вступления в организацию БРИКС стран — членов ОПЕК в ней усилится энергетическое сотрудничество, что поможет бороться с происками западных стран. Об этом 25 августа заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С вхождением этих стран [стран ОПЕК] в БРИКС энергетическая составляющая объединения, несомненно, усиливается», — сказал он.

Рябков отметил, что в организации уже отработали формы и форматы обмена данными и исследований в этой области.

Замглавы МИД назвал существующую ситуацию в БРИКС консолидацией всего среза энергетической тематики на одной площадке, так как сейчас в объединение входят и производители-экспортеры энергоресурсов, и их наиболее крупные потребители.

«Я думаю, само по себе это предоставит нам всем возможность, с одной стороны, обеспечивать более предсказуемый и устраивающий всех тренд на этом важнейшем рынке, а с другой стороны, повышать нашу общую защищенность от злонамеренных происков тех, кого не устраивает и это направление работы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рябков заявил, что единая расчётная единица в организации БРИКС станет делом будущего. По его словам, от БРИКС не стоит ждать чудес в переходе через какие-то исторические отрезки в кратчайшие сроки.

До этого французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что принятие в состав объединения БРИКС новых стран говорит об ослаблении влияния в мире США. Политик уточнил, что теперь в союз входит шесть из девяти самых крупных нефтедобывающих государств мира.