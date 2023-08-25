Москва, 25 августа, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Единая расчётная единица в организации БРИКС станет делом будущего. Об этом 25 августа заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита объединения в ЮАР.

«Единая расчётная единица — это следующий шаг. Я не думаю, что мы должны от стран БРИКС ожидать чудес в плане перехода через какие-то исторические отрезки в кратчайшие сроки», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что на этом направлении в дальнейшем будут новые результаты.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа президент России Владимир Путин назвал очень сложным вопрос о единой валюте организации БРИКС. Глава государства подчеркнул, что страны — участницы союза будут двигаться в этом направлении.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас обсуждения по поводу единой валюты БРИКС не ведутся, однако рассматриваются варианты независимых от западных стран расчётов. При этом он подчеркнул, что Запад доказал готовность к активному злоупотреблению статусом эмитента резервных валют для достижения своих политических целей, что идёт в разрез с правилами свободного рынка и международной торговли.

В ходе саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил об альтернативных платёжных системах. Он указывал на готовность союза использовать возможности по улучшению стабильности, надёжности и справедливости глобальной финансовой архитектуры.