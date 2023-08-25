Париж, 25 августа, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Принятие в состав межгосударственного объединения БРИКС новых стран свидетельствует об ослаблении влияния Соединённых Штатов Америки, заявил французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум БРИКС

«На саммите БРИКС только что объявили о принятии с 1 января 2024 года шести новых стран: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Филиппо напомнил, что по итогам саммита БРИКС в межгосударственное объединение теперь входят шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран мира. По его мнению, это приведёт к ослаблению влияния США.

Как передавало ИА Регнум, ранее член Конгресса США Маджори Тейлор Грин заявила, что прошедший в Йоханнесбурге (ЮАР) саммит БРИКС показал опасность, которую объединение представляет для американской экономики. Также она раскритиковала кандидатов в президенты США, которые, по её мнению, стремятся ещё глубже втянуть страну в войну на Украине.