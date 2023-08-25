Москва, 25 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Пока рано называть кого-либо из новых потенциальных кандидатов в БРИКС, сообщил 25 августа журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Называть сейчас потенциальных кандидатов следующей волны я бы не взялся», — заявил Рябков.

Он пояснил, что первая волна расширения распространилась на шесть стран, то есть новых членов БРИКС больше, чем старых. К новичкам нужно присмотреться, понять, как они проявят себя, насколько слаженной окажется работа в новом составе. Для этого нужно время, обмен опытом.

Главное — желание двигаться вперёд и политическая воля, всё это есть у новых членов «футбольной команды», сказал Рябков, приведя выражение главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнёров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход [расширения]», — заявил Рябков.

Рябков также отметил, что новобранцы непременно внесут вклад в развитие БРИКС, в чём у Москвы нет сомнений. Каждая из стран разделяет основополагающие ценности БРИКС — дух солидарности, равенства, взаимоуважения, открытости.

Как сообщало ИА Регнум, на 15-м саммите БРИКС участники объединения приняли решение включить Эфиопию, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран и Аргентину в состав блока. Об этом 24 августа объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Официально новые члены войдут в БРИКС 1 июня 2024 года. По словам Лаврова, с 1 января 2024 года они смогут полноценно участвовать в работе объединения. Название объединения не изменится.