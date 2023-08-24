Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса расширения БРИКС было непростым, но все его участники были готовы к принятию в объединение новых членов. Все принятые в БРИКС страны соответствуют выбранным критериям, сообщил 24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он отметил, что вопрос расширение БРИКС обсуждался на саммите в Йоханнесбурге интенсивно.

«Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнёров, учитывались, конечно же. Но прежде всего в расчёт принимался вес, авторитет, значение той или иной страны — претендента на членство и, конечно же, её позиция на международной арене, потому что все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками», — заявил Лавров.

Объединению нужны страны, которые верят в многополярность, в необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, пояснил глава российской дипломатии. БРИКС заинтересован в таких партнёрах, которые настаивают на повышении роли Глобального Юга в механизмах геополитического управления.

«И в этом плане шесть стран, чьи названия были сегодня оглашены и которые с 1 января уже полноправно будут участвовать в работе БРИКС, в полной мере отвечают этим критериям», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Сирил Рамафоса — президент ЮАР, председательствующей в этом году в БРИКС, объявил, что, по итогам переговоров лидеры стран объединения решили принять в него шесть стран — Иран, Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Эфиопию и Египет.

Официально они вступят в БРИКС с 1 июня 2024 года, однако уже с нового года новые члены БРИКС смогут полноценно участвовать в работе объединения. Лидер ЮАР подчеркнул, что БРИКС не намерен останавливаться на этой этапе расширения и со временем планирует принять новые страны.