БРИКС сохранит название после расширения
Лавров заявил, что страны БРИКС выступили за сохранение названия
Кейптаун, 24 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС 24 августа заявил, что все страны объединения выступили за сохранение названия.
«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита
Министр отметил, что никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного.
Как уточнил Лавров, страны объединения понимают, что лучше оставить всё как есть, это будет подчеркивать преемственность.
Как сообщало ИА Регнум, важным итогом саммита БРИКС в ЮАР стало расширение организации. К пяти членам БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР) присоединились ещё шесть. Это Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально членами организации эти страны станут с 1 января 2024 года.
Президент России Владимир Путин поздравил новые страны — участницы БРИКС со вступлением в организацию и пообещал работать над дальнейшим усилением влияния объединения.
Государства — участники БРИКС согласовали 23 августа документ, устанавливающий параметры расширения объединения.