Кейптаун, 24 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС 24 августа заявил, что все страны объединения выступили за сохранение названия.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита

Министр отметил, что никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного.

Как уточнил Лавров, страны объединения понимают, что лучше оставить всё как есть, это будет подчеркивать преемственность.

Как сообщало ИА Регнум, важным итогом саммита БРИКС в ЮАР стало расширение организации. К пяти членам БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР) присоединились ещё шесть. Это Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Официально членами организации эти страны станут с 1 января 2024 года.

Президент России Владимир Путин поздравил новые страны — участницы БРИКС со вступлением в организацию и пообещал работать над дальнейшим усилением влияния объединения.

Государства — участники БРИКС согласовали 23 августа документ, устанавливающий параметры расширения объединения.