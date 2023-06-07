Москва, 7 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Прорыв Каховской ГЭС — это варварская акция Киева и наглядный пример террористических методов киевского режима, заявил 7 июня президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Наглядным примером ставки на эскалацию стала «варварская акция по разрушению Каховской ГЭС», которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, подчеркнул президент России.

В ходе своего разговора Путин и Эрдоган также обсудили ряд двусторонних вопросов и некоторые аспекты международной повестки дня, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. С аналогичной оценкой выступили в МИД России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.