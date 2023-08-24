Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Полноценное членство в БРИКС шести новых стран начнётся с 1 января 2024 года, заявил 24 августа на саммите объединения президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Полноценное членство новых стран, которые присоединяться к БРИКС, начнётся 1 января 2024 года», — сказал Рамафоса.

Как сообщало ИА Регнум, Рамафоса 24 августа объявил о решении БРИКС включить в состав объединения шесть новых стран — Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Решение страны объединения зафиксировали в итоговой декларации саммита.

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Президент России Владимир Путин, комментируя решение о расширении, назвал его непростым. Также он назвал проявлением дипломатического искусства действия Рамафосы при обсуждении вопроса расширения БРИКС.

15-й саммит БРИКС, проходящий в Йоханнесбурге, стартовал 22 августа и сегодня, 24 августа, завершит свою работу. Путин участвует в мероприятиях саммита в формате видеоконференции, российскую делегацию в Йоханнесбурге возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.