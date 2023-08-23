Кейптаун, 23 августа, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Страны — участницы объединения БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества. Об этом 23 августа сообщила агентство Reuters со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.

Иван Шилов ИА Регнум

«Группа БРИКС… приняла документ, в котором излагаются принципы… расширения группы», — говорится в публикации.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге проходит с 22 по 24 августа, и на нём присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на мероприятии представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин участвует в саммите по видеосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская сторона полностью поддерживает расширение БРИКС. По его словам, объединение разрушает барьеры и оживляет экономику, а также стимулирует инновации и создаёт возможности для будущего.

В преддверии саммита президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также высказался за расширение БРИКС. Он отметил, что организация не намерена противопоставлять себя ни G7, ни G20, ни США.

Перед этим в МИД КНР указали на то, что Пекин поддерживает идею расширения БРИКС и ожидает скорейшего вступления в союз новых стран-участниц. В китайском ведомстве указали на то, что власти КНР готов работать с партнёрами по сообществу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа написал, что организация БРИКС начала процесс расширения для того, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. Глава МИД подчеркнул, что объединение готово взаимодействовать со странами, представляющими мировое большинство.