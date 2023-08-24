Москва, 24 августа, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил новые страны — участницы БРИКС со вступлением в организацию и пообещал работать над дальнейшим усилением влияния объединения. Он заявил об этом 24 августа, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году», — сказал он.

Глава государства заверил партнёров по БРИКС, что Россия продолжит начатый по итогам саммита процесс расширения влияния организации в мире.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что БРИКС пригласил Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами организации. Он уточнил, что объединение намерено продолжать расширяться.

До этого Путин рассказал, что согласование итоговой декларации саммита БРИКС в ЮАР оказалось непростым. Президент России уточнил, что это также касалось и вопроса о расширении объединения.

Накануне государства — участники БРИКС согласовали документ, устанавливающий параметры расширения объединения. Перед этим за такую возможность высказались все входящие в организацию страны.