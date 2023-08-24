Вашингтон, 24 августа, 2023, 09:18 — ИА Регнум. В конце концов Украине придётся подписать капитуляцию, как это пришлось сделать Японии по итогам Второй мировой войны. Об этом 24 августа заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом Риттер прокомментировал пост украинского президента Владимира Зеленского, написавшего, что Киев не будет торговать своими гражданами и территорией Украины.

«Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует», — написал бывший разведчик.

Он уточнил, что в этом случае Россия имеет дело с реальностью, в которой Украина согласится на полную капитуляцию.

Риттер также напомнил Зеленскому про 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о полной безоговорочной капитуляции, и прикрепил к своему сообщению фотографию этого исторического события.

«Это твоё будущее. Наслаждайся», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Зеленский отверг возможность обмена потерянных Киевом территорий на вступление Украины в НАТО. Он назвал такую возможность «нечестным диалогом и провокацией».

Глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен 16 августа заявил, что на вступление Украины в НАТО может повлиять согласие Киева уступить Москве часть освобождённых российскими войсками территорий. Он уточнил, что это может оказаться выходом из украинского кризиса, однако добавил, что киевские власти сами должны решить, когда и на каких условиях вести переговоры.

При этом Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь президент России неоднократно указывал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, однако для этого Запад должен прекратить накачивать Киев вооружениями. Позднее в МИД России заявили, что готовы ответить на серьёзные предложения по украинскому кризису и открыты к дипломатическому решению.