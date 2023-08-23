Анкара, 23 августа, 2023, 09:10 — ИА Регнум. В Турции со вчерашнего вечера продолжают бороться с лесным пожаром, вспыхнувшим в провинции Чанаккале на северо-западе страны. Пожарные непрерывно тушат возгорание у пролива Дарданеллы на площади в 1,5 тыс. га, но взять пожар под контроль пока не удаётся. Об этом 23 августа сообщила газета Milliyet.

Mustafa Kaya/Global Look Press

В тушении задействовали почти 2,7 тыс. человек личного состава, восемь самолётов, 26 вертолётов, 328 транспортных средств и спецтехники.

Из региона в превентивных целях эвакуировали 1251 человека из 337 домовых хозяйств в девяти деревнях. Также эвакуировали 72 человека из дома престарелых в деревне Сарыджаэли.

Как сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая, в целях обеспечения тушения природного пожара силами пожарной авиации судоходство в проливе Дарданеллы временно прекращено.

Пожар в Чанаккале вспыхнул во второй половине дня 22 августа и из-за сильного ветра быстро распространился на значительную территорию. Причину пожара устанавливают, при этом власти не исключают, что он произошёл из-за человеческого фактора.

Как сообщало ИА Регнум, в Турции в июле лесные пожары охватили окрестности Антальи, Манисы и Кахраманмараша. Этому способствовала сильная жара.

25 июля пожары усилились в Кемере. Пламя быстро распространилось из-за усилившегося ветра. Огонь уничтожил 180 гектаров леса. Для тушения пожара местные власти задействовали вертолёты и самолёты.

28 июля МЧС РФ сообщило, что в Турции успешно работают экипажи самолётов-амфибий Бе-200ЧС, ликвидируя пожары в труднодоступной местности. Авиация МЧС сбросила на очаги горения почти 1,2 тыс. тонн воды. В тот же день стало известно, что лесной пожар рядом с Кемером удалось взять под контроль.