Кемер, Турция, 26 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжает полыхать лесной пожар. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. Об этом 26 июля сообщил телеканал Ahaber.

ТАСС/Bradley Secker/dpa

Пожар продолжается уже свыше 36 часов. На данный момент сгорело уже более 180 гектаров леса.

Ночью борьбу с огнём с воздуха вели вертолёты и персонал на земле.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что населённым пунктам огонь не угрожает. Пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в Турции из-за жаркой погоды начали полыхать пожары. Огнём оказались охвачены Анталья, Маниса и Кахраманмараш. Президент страны Реджеп Эрдоган уже заявил, что в тушении задействовали 24 самолёта, 100 вертолётов и десять беспилотников, а также 25 тысяч пожарных. Эвакуацию туристов из этих регионов пока не объявляли.

Очевидцы сообщили, что огонь вплотную подобрался к некоторым отелям в Кемере — популярном месте среди туристов. При этом персонал отелей соблюдает спокойствие и призывает к тому же своих гостей.

При этом генконсульство России в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в городе и его окрестностях, из-за сложившейся ситуации с пожарами не покидать территорию отелей, а также не ходить на индивидуальные прогулки в леса и горы.