Кемер, Турция, 26 июля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Пожарные службы начали использовать вертолеты для тушения огня, охватившего лесные массивы в горах в районе города Кемер в турецкой провинции Анталья, сообщает газета Habertürk.

Pxhere.com Пожарный вертолет

Воздушные суда используют для борьбы с пожарами воду, которую забирают из моря. Всего для борьбы с огнем в этой местности привлекли 11 самолетов и 22 вертолета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что лесные пожары бушуют в турецких провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш. Для тушения пожаров задействовали 25 тысяч человек.

При этом власти пока не объявляли эвакуацию туристов из указанных регионов. Причиной пожаров называется жаркая погода, которая наблюдается в этой части Турции.

25 июля генеральное консульство России в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в городе и его окрестностях, из-за пожаров не покидать территорию отелей, а также не выходить на индивидуальные прогулки в леса и горы.