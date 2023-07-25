В Сети появились кадры мощных лесных пожаров в Кемере
Кемер, Турция, 25 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Лесные пожары усилились в турецком Кемере. Очевидцы публикуют в Сети кадры мощных лесных пожаров.
Кадр из видео
На кадрах, снятых в тёмное время суток, виден лесной пожар и столб поднимающегося в небо густого оранжевого дыма. На кадрах также хорошо виден масштаб лесного пожара.
На улицах города температура воздуха поднялась до 40 градусов.
В Генеральном департаменте лесного хозяйства рассказали, что лесные пожары охватили три района Антальи (Каш, Кемер и Ташаыл). Очаги возгорания также зафиксированы в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш.