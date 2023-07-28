Анкара, 28 июля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Пожары в труднодоступной местности ликвидировали российские самолёты-амфибии Бе-200ЧС на территории Турции. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200ЧС

«Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тысячи тонн воды на очаги природных пожаров в Турции. Самолёты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха», — уточняется в сообщении.

В ликвидации лесных пожаров были заняты два самолёта-амфибии Бе-200ЧС. Пилоты работали в сложных условиях, при сильном задымлении и высокой температуре в сложном горном рельефе. Воду для тушения пожара забирали в небольшом горном озере.

Кроме того, воздушные суда МЧС России сбросили 46 тонн огнетушащей жидкости на очаги природного пожара в районе городов Измир и Балыкесир. Всего на турецком курорте Кемер в тушении принимают участие не менее 11 самолётов и 22 вертолётов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что из-за жаркой погоды Турцию охватили пожары. Огнём оказались охвачены Анталья, Маниса и Кахраманмараш. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что в тушении задействовали 24 самолёта, 100 вертолётов и десять беспилотников, а также 25 тысяч пожарных. Эвакуацию туристов из этих регионов пока не объявляли.

Огонь вплотную подобрался к некоторым отелям в Кемере — популярном месте среди туристов. При этом персонал отелей соблюдает спокойствие и призывает к тому же своих гостей. Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в городе и его окрестностях, из-за сложившейся ситуации с пожарами не покидать территорию отелей.