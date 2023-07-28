Кемер, Турция, 28 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Бушующий рядом с турецким курортным городом Кемером лесной пожар удалось взять под контроль, сообщил 28 июля журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

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«Лесной пожар в Кемере взят под контроль в результате эффективных воздушных и наземных мероприятий», — сказал Юмаклы.

Чиновник добавил, что борьба с огнём и работы по охлаждению продолжаются.

24 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан и гостей страны внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня из-за большой пожароопасности.

Как сообщало ИА Регнум, пожары в Турции охватили лесные массивы рядом с городами Каш, Кемер и Ташаыл в провинции Анталья, также страдают от огня провинции Кахраманмараш, Дулкадироглу и Маниса.

25 июля в Кемере пожары усилились. На улицах курорта очень жарко, как из-за погоды, так и из-за близости огня.

26 июля местные СМИ сообщили, что пламя в Кемере стало быстрее распространяться из-за усилившегося ветра. Огонь уничтожил 180 гектаров леса. Для тушения пожара местные власти задействовали вертолёты и самолёты.

28 июля МЧС РФ сообщило, что в Турции успешно работают экипажи самолётов-амфибий Бе-200ЧС, ликвидируя пожары в труднодоступной местности. Авиация МЧС сбросила на очаги горения почти 1,2 тыс. тонн воды.