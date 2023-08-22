Москва, 22 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Правительство и Центробанк должны сделать программу добровольных долгосрочных сбережений, которая стартует в 2024 году, максимально удобной для россиян. Об этом 22 августа на Совете по национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот инструмент позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненным ситуаций», ― пояснил глава государства.

Российский лидер также напомнил, что программа начнёт действовать с 1 января 2024 года. В рамках добровольных долгосрочных сбережений средства каждого участника на общую сумму до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством, а при пополнении сбережений на сумму до 400 тысяч рублей в год участники смогут получить налоговый вычет.

«Я прошу…сделать этот механизм максимально удобным и надежным для граждан», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране стартует новая программа долгосрочных сбережений граждан. Участие в ней будет добровольным.

Программа предполагает, что гражданину нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет. Долгосрочные сбережения будут формироваться россиянами из собственных средств и ряда других источников. Через 15 лет после участия в этой программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты. Государство будет софинансировать накопления в течение трёх лет.

Также имеется возможность забрать средства досрочно, однако без утери дохода это можно будет сделать только в случае особых жизненных ситуаций, таких как оплата дорогостоящего лечения для участвующего в программе и при потере кормильца.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с ИА Регнум заявил, что программа долгосрочных сбережений граждан ― это актуальный мировой тренд, которому необходимо следовать, дабы обеспечить рост пенсий и экономики.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец считает, что в России давно был нужен закон о запуске программы добровольных долгосрочных сбережений, чтобы граждане могли самостоятельно, исходя из своих желаний и возможностей, накопить прибавку к своей страховой пенсии.