Путин призвал сделать программу долгосрочных сбережений удобной для россиян
Москва, 22 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Правительство и Центробанк должны сделать программу добровольных долгосрочных сбережений, которая стартует в 2024 году, максимально удобной для россиян. Об этом 22 августа на Совете по национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.
«Этот инструмент позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненным ситуаций», ― пояснил глава государства.
Российский лидер также напомнил, что программа начнёт действовать с 1 января 2024 года. В рамках добровольных долгосрочных сбережений средства каждого участника на общую сумму до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством, а при пополнении сбережений на сумму до 400 тысяч рублей в год участники смогут получить налоговый вычет.
«Я прошу…сделать этот механизм максимально удобным и надежным для граждан», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, президент России подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране стартует новая программа долгосрочных сбережений граждан. Участие в ней будет добровольным.
Программа предполагает, что гражданину нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет. Долгосрочные сбережения будут формироваться россиянами из собственных средств и ряда других источников. Через 15 лет после участия в этой программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты. Государство будет софинансировать накопления в течение трёх лет.
Также имеется возможность забрать средства досрочно, однако без утери дохода это можно будет сделать только в случае особых жизненных ситуаций, таких как оплата дорогостоящего лечения для участвующего в программе и при потере кормильца.
Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с ИА Регнум заявил, что программа долгосрочных сбережений граждан ― это актуальный мировой тренд, которому необходимо следовать, дабы обеспечить рост пенсий и экономики.
Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец считает, что в России давно был нужен закон о запуске программы добровольных долгосрочных сбережений, чтобы граждане могли самостоятельно, исходя из своих желаний и возможностей, накопить прибавку к своей страховой пенсии.