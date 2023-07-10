Москва, 10 июля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Программа долгосрочных сбережений граждан, закон о появлении которой подписал президент России, это актуальный мировой тренд, которому необходимо следовать, дабы обеспечить рост пенсий и экономики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Он обратил внимание на то, что в настоящее время в России действует солидарная система, когда работающие платят за неработающих, в то время как численность занятых сокращается. Весь остальной мир переходит к более гибкой и эффективной модели, когда человек сам участвует в формировании своих пенсионных сбережений.

«А солидарную пенсию ещё Бисмарк придумал 130 лет назад. И мы по такой системе сейчас живём», — констатировал Остапкович.

По его словам, главная цель нового закона — повысить пенсии.

«Плюс, если ты отчисляешь деньги на пенсию (а это игра в длинную), эти деньги тут же возвращаются в экономику в виде кредитов. Экономика в итоге растёт», — сказал он.

Как подчеркнул Остапкович, смысл этой программы — активизировать подключение людей к системе негосударственных пенсионных фондов с гарантиями государства (например, по индексации и сохранности денег). Кроме того, предусмотрено государственное софинансирование. Таким образом, это весьма позитивное направление деятельности, но многое будет зависеть от тех законодательных гарантий, которые даст государство.

«Конечно, на первом этапе люди будут смотреть и привыкать. Сразу никто не бросится. Год-два-три будут присматриваться. Но нужно начать процесс. Это разумная вещь», — сказал Остапкович.

Развивая эту мысль, он призвал не забывать, что Россия испытывает серьёзные демографические проблемы, когда «полтора работающих человека обслуживают одного пенсионера». По его словам, таких соотношений в мире нет.

«У нас 40 млн пенсионеров и 75 млн занятых. И из этих 75 млн на официальных крупных и средних предприятиях работают 32 млн и 10 млн — на малых. А остальные трудятся неформально и никаких вложений в пенсионный фонд не делают. Или делают минимальные отчисления», — сказал Остапкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в РФ стартует новая программа долгосрочных сбережений граждан. Участие в ней будет добровольным. Программа предполагает, что гражданину нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет. Долгосрочные сбережения будут формироваться россиянами из собственных средств и ряда других источников. Через 15 лет после участия в этой программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин жители РФ получат право на периодические выплаты. Государство будет софинансировать накопления в течение трёх лет.