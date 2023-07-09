Москва, 10 июля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В России давно был нужен закон о запуске программы добровольных долгосрочных сбережений, дабы граждане могли самостоятельно, исходя из своих желаний и возможностей накопить прибавку к своей страховой пенсии. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 июля заявила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Так она прокомментировала закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан, подписанный президентом России.

Павел Лисицын/РИА Новости

По её словам, особую привлекательность этой программе придаёт софинансирование со стороны государства и возможность воспользоваться накопленной суммой до официального выхода на пенсию и передать сбережения по наследству. Однако, как подчеркнула Иванова-Щвец, должно пройти время, чтобы этот закон заработал эффективно.

В свою очередь, Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировала, что введение института долгосрочного контракта решает три задачи одновременно: внедрение нового института долгосрочных сбережений, формирование дополнительного дохода граждан и привлечение долгосрочных инвестиций в экономику страны.

«Долгосрочные инвестиции всегда были консервативным и одновременно рискованным инструментом инвестиций, — сказала она. — В данном случае часть рисков принимает на себя государство, устанавливая повышенный предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — 2,8 млн рублей вместо 1,4 млн рублей».

По её словам, договор удобен всем: и населению, и юридическим лицам, отменяя для последних 6% тарифа (считаются от страховых взносов работодателя) на формирование накопительной части пенсии. Кроме того, рассматривается возможность отнесения издержек части перечисляемых средств из прибыли на расходы.

«Для граждан стимулом должно стать государственное софинансирование обязательства: максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса от государства — до 36 тыс. рублей в год и налоговый вычет в общей сумме до 52 тысяч рублей при уплате до 400 тысяч в год. Это максимально социальный проект, так как подобный подход ограничивает возможности участия граждан с высокими заработными платами», — подытожила Лебединская.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о том, что с 1 января 2024 года в РФ начнёт действовать новая программа долгосрочных сбережений граждан. Участие в этой программе будет добровольным. Подключившимся к ней нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом не менее чем на 15 лет. Через 15 лет после участия в этой программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин жители РФ получат право на периодические выплаты.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, программа долгосрочных сбережений граждан — это актуальный мировой тренд, которому необходимо следовать, дабы обеспечить рост пенсий и экономики. Смысл этой программы — активизировать подключение людей к системе негосударственных пенсионных фондов с гарантиями государства (например, по индексации и сохранности денег).