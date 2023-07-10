Москва, 10 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране запустят новую программу долгосрочных сбережений граждан. Документ 10 июля опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно новому закону, участие в этой программе долгосрочных сбережений будет добровольным и для него будет нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) не менее чем на 15 лет, при этом возможно заключение соглашений с различными НПФ.

Долгосрочные сбережения будут формироваться россиянами из собственных средств и из ранее накопленных пенсионных накоплений, также средства сможет вносить и работодатель. При этом сбережения застрахуют, как и банковские вклады, но на сумму в два раза больше — 2,8 млн рублей.

Также указывается, что через 15 лет после участия в этой программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин россияне получат право на периодические выплаты: по выбору участника, либо на срок не менее десяти лет, либо пожизненно.

Кроме того, имеется возможность забрать средства досрочно, однако без утери дохода это можно будет сделать только в случае особых жизненных ситуаций, таких как оплата дорогостоящего лечения для участвующего в программе и при потере кормильца.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что рубль в России, по его мнению, превратился в безальтернативное средство для хранения сбережений, потому что все остальные способы выглядят очень ненадёжными.

Он предупредил, что риски хранения сбережений в западных валютах с каждым днём выглядят всё серьёзнее. Эксперт уточнил, что местные регуляторы могут принять решение о заморозке таких счетов россиян, что делает рубль гарантией сохранности сбережений.