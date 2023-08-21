Москва, 21 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Чтобы не потерять довольно высокие рейтинги среди электората, бывший президент США Дональд Трамп отказывается участвовать в дебатах с другими республиканцами, а выбирает в пользу этого личное интервью у журналиста Такера Карлсона. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп

Ранее Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах 23 августа с другими республиканцами, претендующими на пост главы государства. Политик объяснил решение тем, что у него хорошие показатели в рейтинге по сравнению с остальными кандидатами — 62%. Трамп назвал своё президентство успешным, отметив, что общество об этом знает. Ранее телеканал CBS и компания YouGov провели опрос, согласно которому позиции экс-президента Трампа среди сторонников Республиканской партии укрепляются, невзирая на предъявленные ему обвинения.

По мнению политолога, несмотря на то, что предвыборные дебаты в США — это в первую очередь шоу, сопровождаемое высокими показателями просмотров и рейтингов, у Трампа есть причины не участвовать в этом мероприятии.

«Сейчас у Трампа довольно высокий рейтинг, и он может снизиться во время участия в дебатах из-за озвучивания каких-то тем и лозунгов не в его пользу. А у него довольно внушительный сочувствующий электорат, поэтому даже закрепился такой образ мученика от Республиканской партии. И Трампу не нужны дебаты, потому что там отрабатываются повестка и спонсорские деньги, в чём он не нуждается», — объяснила Войко.

По её мнению, в данном случае у Дональда Трампа есть более насущные проблемы, чем участие в дебатах, — перед ним стоит задача сохранить лицо и имидж «мученика совести», учитывая предъявление обвинений и сильный политический прессинг. Поэтому бывший американский лидер принимает решение в пользу участия в шоу Такера Карлсона, где высокие рейтинги и удобно контролировать высказывания, выбирать сюжетный поворот и, возможно, даже отбирать ряд вопросов. Также Войко назвала ряд факторов, которые помогли вырасти рейтингу бывшего президента США.

«Сейчас рейтинги показывают внушительный отрыв от всех кандидатов, вместе взятых. У Трампа есть стабильный, железный электорат, поэтому, даже несмотря на предъявляемые ему обвинения, его высокие рейтинги сохраняются. Это те люди, которые будут голосовать за своего кандидата при любых обстоятельствах. К тому же есть вопросы и к обвинителям с точки зрения чистоты их намерений, к прозрачности ведения дела», — отметила политолог.

Кроме того, как объяснила Войко, высокие рейтинги Трампа могут быть обусловлены ещё и сменой предпочтений американского населения.

«Так, позиция демократов, в частности действующего лидера Джо Байдена, — это борьба до последнего украинца, что и продолжают реализовывать, тратя колоссальные ресурсы на поддержку Киева. Это тоже не находит отклик в части электората, который уже на контрасте начинает симпатизировать Трампу, который продвигает позицию, что конфликт надо остановить и прекратить поставки вооружения», — подытожила политолог.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Дональд Трамп 24 или 25 августа должен добровольно сдаться властям штата Джорджия, где против него выдвинули множественные уголовные обвинения. Дело в том, что 25 августа истекает срок, когда Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с ещё 18 фигурантами дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года путём оказания давления на должностных лиц.

Ранее Дональд Трамп отменил пресс-конференцию 21 августа, на которой намеревался рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в выборные процессы. Свой отказ Трамп объяснил тем, что не видит необходимости в мероприятии.

По мнению Трампа, администрация нынешнего президента Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам, пытаясь превратить США «в страну третьего мира». Он считает, что политические оппоненты различными способами пытаются его устранить. Трамп пообещал, что в первый же день на посту президента поручит спецпрокурору министерства юстиции изучить каждое из многочисленных заявлений, сделанных в Конгрессе США, по поводу «всех бесчестных поступков» Байдена и членов его семьи.