Вашингтон, 18 августа, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Дональд Трамп отменил пресс-конференцию 21 августа, на которой намеревался рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в выборные процессы.

Gage Skidmore Трамп

В соцсетях бывший американский лидер написал, что его защита приложит неопровержимые доказательства мошенничества на выборах к материалам дела.

«Мы боремся за отмену этого позорного обвинения со стороны ищущего публичности и финансирования окружного прокурора», — пояснил Трамп отказ от встречи с журналистами, добавив, что она «больше не является необходимой».

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Трамп пообещал представить детальный доклад о фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году.

По мнению политика, на основании этого доклада все обвинения против него должны быть сняты.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с произошедшими событиями были арестованы сотни человек.

Обвиняемый заявил, что администрация нынешнего президента Джо Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам.