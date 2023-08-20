Вашингтон, 20 августа, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп 24 либо 25 августа должен добровольно сдаться властям штата Джорджия, где против него выдвинуты множественные уголовные обвинения. Об этом передаёт телекомпания CNN со ссылкой на свой источник.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Экс-президент США Дональд Трамп

25 августа истекает срок, когда Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с ещё 18 фигурантами дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путём оказания давления на должностных лиц.

«Трамп сдастся в тюрьме округа Фултон в следующий четверг или пятницу», — цитирует CNN представителя правоохранителей.

Отмечается, что в ходе трёх предыдущих процессов экс-президент уже «сдавался» властям, которые формально брали его под арест и вскоре освобождали без ограничений по итогам заседания суда, где Трамп не признавал свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, в офисе шерифа отмечали, что Трамп и его так называемые подельники пройдут формальную процедуру ареста. Им предстоит обыск, фотографирование и взятие отпечатков пальцев.

В среднем процесс обычно занимает несколько часов, но для Трампа и других ответчиков, скорее всего, отведут гораздо меньше времени.

Дональд Трамп отменил пресс-конференцию 21 августа, на которой намеревался рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в выборные процессы. Свой отказ Трамп объяснил тем, что не видит необходимости в мероприятии. В соцсетях он написал, что его защита приложит неопровержимые доказательства мошенничества на выборах к материалам дела.