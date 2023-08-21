Вашингтон, 21 августа, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии 23 августа. О своём решении он написал в социальной сети Truth Social.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Бывший американский лидер пояснил, что последний опрос CBS показал, что он лидирует с «легендарными» показателями — 62% опрошенных проголосовали бы на выборах за него.

«Общество знает, кто я такой, каким успешным было моё президентство. Исходя из этого, я не буду проводить дебаты», — написал Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, о своём намерении вновь побороться за пост президента США Трамп объявил в ноябре 2022 года. На данный момент он является фигурантом нескольких уголовных дел, которые, по его словам, сфабрикованы.

Трамп пообещал, что в первый же день на посту президента поручит спецпрокурору министерства юстиции изучить каждое из многочисленных заявлений, сделанных в конгрессе США, по поводу «всех бесчестных поступков» Байдена и членов его семьи.