Колумбия, США, 6 августа, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп инициирует расследования в отношении действующего лидера Джо Байдена, если вновь станет главой государства. Об этом Трамп заявил на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик пообещал, что в первый же день на посту президента поручит спецпрокурору министерства юстиции изучить каждое из многочисленных заявлений, сделанных в Конгрессе США, по поводу «всех бесчестных поступков» Байдена и членов его семьи.

«В том числе о получении взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена», — сказал Трамп в ходе выступления, которое транслировалось на канале консервативной медиакомпании RSBN в YouTube.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в ноябре минувшего года заявил, что будет снова бороться за пост президента. На сегодняшний день он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о финансовых махинациях с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, ненадлежащем обращении с секретными документами и незаконных действиях для сохранения власти на выборах 2020 года. Политик подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы.